Prato, trasferta da brividi: "Servirà la gara perfetta"

Trasferta da brividi per il Prato. Oggi alle 14.30 i biancazzurri andranno a far visita al Forlì, secondo in classifica nel girone D di serie D con 45 punti (due in meno della capolista Ravenna) e tornato in corsa addirittura per il primato finale. Una squadra temibile, capace di mettere in fila, per ora, 13 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte. Un test probante, insomma, per i biancazzurri, che dovranno cercare altri punti verso la tranquilla salvezza.

"Nel mese di marzo dovremo giocare 5 partite. Sarà un mese complicato, ma dobbiamo guardare gara dopo gara, tenendo sempre alta la concentrazione, già a partire da quella di domani (oggi, ndr). Sarà sicuramente una partita difficile – spiega Claudio Sciannamè, coordinatore dell’area tecnica del Prato – . Conosciamo il valore del Forlì, ma dobbiamo guardare soprattutto a noi stessi. Stiamo attraversando un ottimo momento di forma, anche mentale, dopo le tre vittorie consecutive e dobbiamo scendere in campo sempre per cercare di portare a casa punti. L’obiettivo è quello di raggiungere prima possibile la salvezza e dobbiamo andare a dare battaglia su qualsiasi campo". Sul piano dell’organico in casa biancazzurra c’è da registrare il rientro di Sadek a centrocampo. Saranno invece ancora indisponibili gli infortunati di lungo corso Cela e Sowe, ai quali si aggiunge la quota Bonetti per una lussazione alla spalla, oltre a Cecchi e Preci. Mister Ridolfi dovrà inventarsi qualcosa per continuare a schierare il 4-2-3-1.

In porta si va verso la conferma di Ricco. Coppia centrale difensiva composta da Monticone e Angeli, mentre Laverone potrebbe giocare a sinistra, con l’arretramento di Stickler a destra sulla linea difensiva. In mediana, davanti alla difesa, favorito il duo Gemignani-Sadek, per guardare le spalle al trio composto da Limberti, Trovade e Bigonzoni (foto), che agiranno alle spalle di Moreo. Nel Forlì assenti per squalifica l’ex Gaiola e l’esterno offensivo Pecci. Probabile che il 4-3-3 dei padroni di casa sia composto da: Pezzolato; Masini, Tafa, Maggioli, Visani; Ballardini, Lolli, Greselin; Bonandi, Merlonghi, Babbi. A dirigere il match sarà Michele Buzzone di Enna, coadiuvato da Pierfrancesco Carlevaris di Trieste e Piero Mansutti di Basso Friuli.

