Prato travolto a Correggio: addio Coppa

Correggese 4 Prato 1

Correggese (3-4-3): Narduzzo; Piccolo (dal 70’ Gualdi), Carini, Panizzi (dal 60’ Ferraresi); Tapareli (dal 60’ Errichiello), Ognibene, Squarzoni, Zarrillo; Calì (dall’82’ Galli), Berni, Siligardi (dal 46’ Arrondini). A disposizione Mantini, Truzzi, Pampaloni, Toccaceli. All. Domizzi.

Prato (3-4-1-2): Furghieri; Boccardi (dal 78’ Corsa), Drapelli (dal 70’ D’Orsi), Iacoponi; Limberti, Atzeni (dal 57’ Cela), Settembrini, Zanon; Rinaldini; Verde (dal 60’ Rossetti), Mencagli (dal 70’ Gioè). A disposizione Fantoni, Di Paola, Greselin, Osazuwa. All. Venturi.

Arbitro: Vittorio Branzoni di Mestre, coadiuvato dagli assistenti Alessio Guerrieri di Trento e Roberto Ciarlini di Alba-Bra.

Marcatori: Siligardi al 35’, Panizzi al 56’, Rinaldini (rig.) al 58’, Arrondini al 70’, Berni al 73’.

Note: Verde fallisce un rigore al 30’. Ammoniti Drapelli, Berni, Mencagli, Iacoponi, Galli, Zanon, Squarzoni, Corsa. Espulso Zarrillo. Recupero 6’ st.

Il Prato è fuori dalla Coppa Italia. Brutta, bruttissima figura dei biancazzurri nei sedicesimi di finale: la Correggese si impone 4-1 e festeggia il passaggio del turno grazie ai sigilli di Siligardi, Panizzi, Arrondini e Berni. Inutile per i lanieri quello di Rinaldini. Da segnalare il rigore sbagliato da Verde quando il risultato era ancora bloccato sullo 0-0 e l’espulsione nel finale di Zarrillo.

Venendo alla cronaca del match, l’inizio di gara è contraddistinto dall’equilibrio. Il primo vero tentativo degno di nota della sfida è quello di Rinaldini al 20’, deviato in angolo da Narduzzo. La risposta degli emiliani è affidata a Berni, che tuttavia non inquadra la porta. Al 27’ è invece Calì ad avere un’ottima occasione, ma il numero 11 spedisce il pallone sul fondo. Passano due minuti e Mencagli si guadagna un rigore: dopo aver respinto la conclusione di Verde, Narduzzo affonda l’altro attaccante del Prato. Sul dischetto si presenta Verde, che si fa parare il penalty.

E’ adesso che entra in gioco una delle regole più antiche del calcio: gol sbagliato, gol subito. Già, perché dopo un’altra conclusione di Berni fuori misura, al 35’ Siligardi trafigge Furghieri, sfruttando il servizio proprio di Berni. I lanieri abbozzano una reazione, ma Narduzzo non corre reali pericoli fino all’intervallo. In apertura di ripresa, Mencagli colpisce di testa, senza però centrare il bersaglio grosso. Al 55’ locali sfortunati quando Arrondini (subentrato a Siligardi) vede il proprio tiro andare a sbattere sul palo. Poco male però per la Correggese, perché sugli sviluppi del corner seguente Panizzi ribadisce in rete la respinta di Furghieri su Berni. La risposta degli ospiti è immediata: dopo appena due minuti dal 2-0, Settembrini subisce fallo nell’area biancorossa e dagli 11 metri Rinaldini non spreca la chance. Ma è solo un fuoco di paglia, perché - dopo il pari sfiorato da Rossetti - i locali chiudono i giochi con un micidiale uno-due fra il 70’ e il 73’, firmato da Arrondini e Berni.

Francesco Bocchini