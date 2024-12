Prato, tris al Corticella: in gol Limberti, Cozzari e Alessio Rossi

Prato, 8 dicembre 2024 - Seconda affermazione casalinga per il Prato, che al Lungobisenzio sconfigge 3-0 il Corticella in occasione della 15esima giornata del girone D di serie D con le reti di Limberti, Cozzari e Alessio Rossi. Con questo successo i lanieri salgono a quota 18 punti.

La cronaca

Al 4' si prende un rischio Fantoni, che nel tentativo di evitare un angolo serve Cavallini, ma il numero 2 non dà forza al proprio tentativo. Subito dopo è Rizzi a provarci, senza però inquadrare la porta. Ottimo l'impatto del Corticella, in maglia arancione. La risposta dei padroni di casa sta in un tiro-cross di Barbuti che si spegne sopra la traversa. Al 10' il Prato passa e la gara cambia: cross in mezzo di Magazzù per Barbuti che sbuccia il pallone, ma nel farlo serve l'accorrente Limberti che trafigge Malagoli. I lanieri potrebbero raddoppiare immediatamente con Magazzù, ma il classe 2003 - lanciato da Barbuti - non centra di un soffio la porta. Poco male per i locali, che al 21' trovano il 2-0 con un gran destro di Cozzari, che beneficia della sponda di Barbuti. Il numero 7 va ad un passo dalla doppietta sugli sviluppi di un'azione tutta di prima, ma stavolta la mira lo tradisce. La reazione del Corticella non c'è e così la prima frazione va in archivio con Conson e compagni forti del doppio vantaggio. La ripresa comincia come meglio non poteva per il Prato: il traversone di Pizzutelli viene deviato di testa da Alessio Rossi, la cui zuccata sbatte sul palo e si insacca. L'incontro è sostanzialmente chiuso, nonostante i tentativi dei bolognesi di riaprirlo. Fantoni non corre grossi pericoli e anzi, sono i ragazzi di mister Mariotti a farsi nuovamente vedere in zona gol con Magazzù, Barbuti e soprattutto Cozzari, su cui è decisivo Malagoli. Prima del triplice fischio Rizzi sfiora la rete della bandiera due volte, ma il punteggio non cambia più.

Il tabellino

Prato - Corticella 3-0 Prato (4-3-1-2): Fantoni; Giusti (dal 77' Alessandro Rossi), Conson, Diana, Girgi (dal 91' Sepe); Alessio Rossi, Pizzutelli (dal 77' Videtta), Limberti (dall'88' Danesi); Cozzari; Magazzù (dal 77' Azizi), Barbuti. A disposizione Caroti, Moreo, Marigosu, D'Amato. All. Mariotti. Corticella (3-4-1-2): Malagoli; Chmangui, Bonetti, Brighi (dall'88' Goffredi); Cavallini (dal 77' Bresciani), Sadek (dal 53' Landi), Casadei, Ercolani (dal 68' Ofoasi); Lo Giudice; Rizzi, Gessaroli (dal 68' Bovo). A disposizione Medrani Majani, Pietrobuoni, Gutu, Manga. All. Pirini. Arbitro: Francesco Comito di Messina, coadiuvato dagli assistenti Andrea Gentilezza di Civitavecchia e Giuseppe Trefiletti di Acireale. Marcatori: Limberti al 12', Cozzari al 22', Alessio Rossi al 46'. Note: spettatori 300 circa, ammoniti Barbuti, Ercolani, Azizi. Recupero 4' st.