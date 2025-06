Premiazioni al Museo del Calcio: Alberto Lucci premiato tra i migliori allenatori

A chiusura della stagione agonistica nella suggestiva cornice del Museo del Calcio di Coverciano si è tenuta l’ormai classica serata di premiazioni organizzata dall’Associazione Italiana Allenatori di Calcio di Firenze, giunta alla sua tredicesima edizione. Sono stati premiati gli allenatori di tutte le categorie giovanili (regionali e provinciali) e dilettantistiche della provincia di Firenze che si sono contraddistinti nel corso della stagione in corso, oltre a premi alla carriera, al fair play e al sociale.

E nella categoria Juniores Provinciale, il premio è andato ad Alberto Lucci, tecnico del Limite e Capraia. Nato e cresciuto a Cerreto Guidi e da quattro stagioni nei quadri tecnici giallorossi, Lucci ha sfiorato la vittoria del campionato chiudendo secondo con gli stessi 58 punti della Ginestra a sole tre lunghezze dalla Stella Rossa Castelfranco, comandando anche la classifica dalla dodicesima alla diciannovesima giornata.

Inoltre a novembre la società ha deciso di affidargli anche la guida degli Allievi Regionali, pericolosamente in zona retrocessione dopo un avvio difficile. E grazie a un girone di ritorno da 23 punti in 15 gare con solo 4 sconfitte, Lucci ha saputo traghettarli fino alla nona posizione finale, conquistando con due giornate di anticipo la permanenza in categoria.