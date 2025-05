’Premio De Luca’ a Boccardi e Di Paola. Siena, Bodin: "Avremo soddisfazioni"

Una bella serata, al ristorante ‘Da Michele’ scivolata sulle note di cori e stornelli senesi, tra il ricordo di chi non c’è più e la speranza che il futuro riservi alla Robur tante soddisfazioni. Di soddisfazioni, Paolo De Luca, alla Siena bianconera, tante ne ha regalate e il premio istituito dal Club Enrico Chiesa, giunto alla 16ª edizione, porta proprio il suo nome. A ricevere quest’anno il Roburrino, iconica statuetta in ceramica realizzata dal maestro Neri, sono stati Filippo Boccardi, come miglior giocatore della stagione 2024/2025, Gabriele Di Paola, come miglior giovane, e Nermin Hodza, storico magazziniere che, dopo 26 anni in bianconero, senza soluzione di continuità, si è meritato il riconoscimento. Anche l’attuale numero uno della Robur, Jonas Bodin, è stato premiato: non è potuto essere presente (sarà in città tra qualche giorno), ma si è collegato dalla Svezia. "Siamo felici di portare avanti questa tradizione – ha spiegato il presidente del Club Enrico Chiesa, Lorenzo Rosso – iniziata proprio dopo la morte del nostro amato presidente. Boccardi e Di Paola sono stati una scelta ‘obbligata’, Nermin è un pilastro della Robur. Bodin lo abbiamo premiato come simbolo di un’imprenditoria illuminata. Ha voluto intraprendere questa avventura che, speriamo, vista la sua serietà e quella delle persone che sono al suo fianco, possa avere un positivo risultato. I programmi sono seri e interessanti. Il progetto sul femminile è molto bello, come lo sarebbe il restyling dello stadio, se la società riuscisse a realizzarlo, con il Comune". Parola, allora, a Jonas Bodin. "Quando siamo arrivati a Siena il primo obiettivo è stato organizzare un club forte, con l’idea di rinnovare i centri sportivi e lo stadio. L’anno appena concluso, anche grazie all’aiuto dei tifosi, ci è servito per capire come funzionava Siena e il calcio senese. La nostra filosofia è sempre stata ed è andare avanti passo dopo passo: abbiamo annunciato Voria come mister della Juniores, per noi il settore giovanile è molto importante, ed Elena Proserpio Marchetti come allenatrice del femminile. Tra poco ci saranno altre belle novità". "L’obiettivo è salire sia con la squadra maschile che con quella femminile – ha aggiunto –, sempre con il sostegno della tifoserie. Se quest’anno non è andata come volevamo, stiamo lavorando per far sì che nel prossimo possiamo toglierci tante soddisfazioni".

Angela Gorellini