Premio Ferruccio Salvetti: celebrazione dei valori sportivi a Coverciano

Tutto pronto per la 3ª edizione del Premio ’Ferruccio Salvetti’ che si terrà venerdì prossimo alle ore 18 a Coverciano. L’Aula Magna ’Giovanni Ferrari’ si prepara ad accogliere, questa edizione del prestigioso premio, organizzata con passione dai figli Giandomenico e Pierfrancesco Salvetti, per onorare la memoria del padre Ferruccio, figura che ha lasciato un segno indelebile nel mondo arbitrale in particolare e sportivo in generale.

Un’iniziativa nata con l’obiettivo di celebrare e promuovere i valori che hanno guidato l’intensa vita sportiva di Ferruccio Salvetti: pilastri fondamentali che hanno caratterizzato il suo percorso umano e professionale. Alla presenza di tante personalità del mondo del calcio, in particolare quello arbitrale, nell’arco della cerimonia verranno premiati Alessio Berti assistente Internazionale Uefa; Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina; Massimiliano Irrati project lead Var Fifa e Nicola Rizzoli responsabile del dipartimento Arbitrale Concacaf.

G. Pul.