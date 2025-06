Premio Nereo Rocco 2025 - La manifestazione della Settignanese. Ranieri, personaggio emergente. Quanti riconoscimenti per i big

Al Museo del Calcio di Coverciano si è riunita la giuria per assegnare i prestigiosi premi nazionali Nereo Rocco 2025. Alla presenza di numerosi votanti (giornalisti, addetti ai lavori e rappresentanti dello sport e delle istituzioni) sono stati votati il capitano della Fiorentina Luca Ranieri (personaggio emergente); Giovanni Galli riceverà il premio alla carriera; il direttore sportivo del Bologna Giovanni Sartori riconoscimento nazionale per lo sport; a Stefano De Grandis il premio per il giornalismo sportivo.

Inoltre, per decisione del consiglio direttivo della Settignanese, guidato dal presidente Maurizio Romei, altri riconoscimenti sono stati assegnati a La compagnia dei Babbi Natale (premio Città di Firenze), alla Sestese Calcio Juniores Campione d’Italia (premio speciale Settignanese). Diavoli d’argento a Fabio Fabiani (oltre mille presenze nei Dilettanti), Filippo Fani (allenatore rossonero vincitore campionato Allevi regionali), il procuratore Costantino Nicoletti e il portiere dei record Vincenzo Sabatini.

All’edizione 2025 del torneo Nereo Rocco parteciperanno 16 squadre: Fiorentina, Milan, Monza, Pisa, Sassuolo, Empoli, Spezia, Partizan Belgrado, Vejle Danimarca, Sturm Graz, Carrarese, Affrico, Scandicci, Settignanese, Sangiovannese, Pontedera. In campo la categoria Allievi anno 2009 con partite dal 23 al 27 agosto allo stadio F. Valcareggi della Settignanese, società organizzatrice, con fase eliminatoria anche all’impianto I Ponti a Bagno a Ripoli. Di prestigio il ritorno al ‘Rocco’ di Fiorentina ed Empoli, insieme ad altri club di Serie A e B, formazioni del territorio. Fra le novità la presenza del Vejle della Danimarca, confermate Partizan Belgrado e Sturm Graz.

"Siamo orgogliosi - afferma il presidente della Settignanese, Maurizio Romei - di portare avanti un trofeo di valore che mette in evidenza i campioni del futuro quali sono stati Bernardeschi e Chiesa, fra gli stranieri Milenkovic, Vlahovic, Nastasic, Jovetic e tanti altri. Una competizione che si annuncia molto bella e qualitativa. Ringrazio Furio Valcareggi, il Museo del Calcio e il Ctf Coverciano per la collaborazione, insieme al Consiglio direttivo e lo staff societario. Sarà una festa del calcio che dà lustro e visibilità alla città e allo sport".

Francesco Querusti