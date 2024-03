"Preparazione intensa per il Mazzola: sfide cruciali in vista per la promozione"

Continua la preparazione del Mazzola, impegnato domenica tra le mura del Ceccarelli contro l’Audax Rufina. I biancocelesti si presenteranno all’appuntamento forti del successo sulla Baldaccio Bruni e con ancora accesa la speranza di poter dare un seguito alla stagione regolare. Il Signa, tra 48 ore, scenderà in campo contro il Siena, in una gara che i bianconeri devono vincere per la promozione matematica. Il Terranuova, ammessa una vittoria sull’Asta in contemporanea a un ko dei ragazzi di Scardigli, in caso di successo rimarrebbero a +8, così come lo Scandicci. I tre punti saranno fondamentali. La situazione non è delle migliori: se Corsi ha finito la stagione, anche Pierangioli dovrà stare fermo almeno fino alla sosta. Ci sono anche altri piccoli acciacchi, che verranno valutati quotidianamente. Nell’Audax Rufina mancherà, per squalifica, Bachi, oltre all’allenatore Mugnai, fermato fino al 21 aprile. Con l’ammonizione rimediata domenica, Cruciani è entrato in diffida.