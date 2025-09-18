Presentate le formazioni. Maliseti, su il sipario. Ecco i protagonisti

La scorsa stagione si è chiusa in maniera rocambolesca, con la conquista della salvezza diretta al fotofinish al culmine di una rimonta emozionante. Ed il Maliseti Seano si prepara all’esordio nel campionato di Prima Categoria 2025/26 con l’obiettivo di fare tesoro di quell’esperienza e disputare un’annata di livello. La società che lanciò Ighli Vannucchi (che mosse i primi calci proprio a Maliseti, prima di diventare professionista) ha peraltro festeggiato proprio nei giorni scorsi il mezzo secolo di attività presentando le varie formazioni (dalla prima squadra alle giovanili) che affronteranno la stagione alla presenza dei dirigenti Paolo Cavalieri, Simone Bardazzi e Fabio Cardilli.

Una festa svoltasi presso l’impianto di via Caduti senza Croce, con il nuovo campo in erba sintetica consegnato alla società lo scorso inverno. C’è stato il tempo per ricordare la nascita del club, negli anni ‘70, dalla fusione tra la squadra del circolo e quella della parrocchia. E per progettare il futuro: fino a poche stagioni fa, il Maliseti militava in Promozione ed è chiaro che tra i sogni societari ci sia quello del ritorno in categoria, in futuro (attingendo magari ai giocatori che emergeranno via via dal vivaio). Si riparte dal presente, con la prima squadra affidata nuovamente al giovane tecnico Jacopo Masi, tra i principali della salvezza in extremis dello scorso anno. Potrà contare su una rosa giovane formata dai vari Sildi Lakti, Alessio Martini, Niccolò Mencarelli, Leonardo Simeone, Raoul Bondi, Niccolò De Felice, Adam El Amri, Filippo Turelli, Davide Cherubini, Mattia Londi, Alessio Cavalieri, Alberto Cappellini, Niccolò Coppini, Samuel Rossi, Riccardo Landini, Niccolò Vannucchi, Samuele Breschi e Christian Cavalieri. Ma forze fresche, in corso d’opera, potrebbero arrivare anche dalla "juniores". Il cammino degli uomini di Masi in campionato inizierà tra le mura amiche domenica prossima contro la Stella Rossa (non di Belgrado, ovviamente, ma di Castelfranco di Sotto) per poi giocare in trasferta contro il Monsummano nel secondo turno.

g. f.