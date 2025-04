Presentazione del Consorzio Orange: supporto alla Pistoiese e collaborazione aziendale

Domani, alle ore 18, si terrà a Vignole, nella sede di Banca Alta Toscana in via IV Novembre, la presentazione del Consorzio Orange, il nuovo organismo nato ad inizio marzo per stare al fianco della Pistoiese ed offrire un importante supporto. Un primo momento che sarà solamente l’inizio di una serie di iniziative e collaborazioni che il Consorzio, presieduto da Stefano Campanella, intende mettere in atto nel prossimo futuro per continuare a crescere.

Il Consorzio Orange, che ad oggi conta già il sostegno di quasi trenta aziende, ha infatti l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per realtà imprenditoriali e aziende volenterose di abbinare il business allo sport, sulla stessa linea d’onda di quanto sta facendo, da quasi un decennio, il Consorzio Pistoia Basket City. Lo stesso Campanella, presente all’evento organizzato dal consorzio biancorosso la scorsa settimana, ha ribadito, insieme al presidente Francesco Giuseppe Cioffi, di voler instaurare un rapporto di cooperazione tra i due organismi che possa portare benefici alle due principali realtà sportive pistoiesi.

Una partnership che sarà un ulteriore veicolo per le imprese del territorio che potranno confrontarsi su molti temi, generando un ecosistema virtuoso che favorisca la collaborazione tra diverse realtà. Sportive ed economiche.