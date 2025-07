Presi l’ex Vis Pierpaoli e Sartori. Fano scatenato

Fano Calcio scatenato sul mercato. Le trattative condotte dal direttore sportivo Roberto Canestrari stanno in questi giorni per essere tradotte in accordi ufficiali da parte del presidente Mei e del vicepresidente Biagiotti. Così ieri alla corte di mister Mirco Omiccioli si sono aggiunti altri due profili che per la Promozione sono un lusso. Il primo è centrocampista Giacomo Pierpaoli (foto), classe 2002, le ultime due stagioni trascorse a Urbino in Eccellenza. Pesarese di nascita, cresciuto nelle giovanili della Vis, con cui ha debuttato in serie C nell’ultima gara del campionato 2020/21 (Vis-Sudtirol 1-3), ha poi collezionato 18 presente in Serie D con la Vastese (13) nella stagione 2021/22 e il Fasano (4) nel torneo 2022/23 prima di approdare all’Urbino. Il secondo è l’attaccante cattolichino Matteo Sartori, 34 anni, una lunga carriera condita anche da occasioni importanti come la Lega Pro prima col San Marino e poi col Rimini e la serie D con le maglie di Spal, Alma Juventus Fano, Jesina, Recanatese, Dro, Pianese e Cattolica. Proprio con la maglia granata, Matteo Sartori è esploso nella stagione 2014/15, quando ha giocato 28 gare e realizzato 5 reti per poi avere una parentesi l’anno dopo alla Jesina prima di ritornare a dicembre di nuovo al Fano. Le ultime due stagioni invece sono state divisa tra K-Sport Montecchio, Urbino e Misano. Si tratta di due elementi con indubbia esperienza nei campionati regionali che vanno ad irrobustire una rosa che sempre più prendendo forma, in attesa poi di essere amalgamata dal nuovo tecnico granata Mirco Omiccioli.

sil.cla.