Prestazione opaca. Biancorossi, peccato

Il Grosseto non riesce a piegare la capolista Pianese e si deve accontentare di un pareggio. Alla prodezza del bomber Marzierli ha risposto Alagia da poco entrato: tutto nella ripresa dopo un primo tempo sottotono dei padroni di casa. Per i biancorossi di mister Bonuccelli, ex di turno, il match aveva un significato particolare, doveva accorciare le distanze dalla capolista. Per i bianconeri del tecnico Prosperi, scesi in Maremma con dieci vittorie all’attivo, sette punti di vantaggio sull’avversario e, quindi, con un assillo minore, la gara assumeva un significato diverso.

Le due squadre si affrontano a viso aperto senza eccessivi tatticismi. Partenza decisa degli ospiti che si rendono pericolosi con Kouko all’11’ la cui conclusione rasoterra esce di poco a lato. Pronta replica dei locali che con Rinaldini, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, manda la sfera di poco a lato da buona posizione. Quindi è ancora il vivace Kouko che si mette in evidenza, ma Raffaelli non si fa sorprendere. Il Grosseto non riesce a trovare l’atteggiamento giusto e commette numerosi errori in fase di impostazione: gli avversari, ben disposti in campo, aggrediscono, giocano alto, appaiono più reattivi e non fanno ragionare i padroni di casa. Al 41’ Arcuri, su un lancio da sinistra, mette a lato da buona posizione. Tutti al riposo con poche emozioni offerte dai protagonisti in campo. Il Grosseto torna in campo più deciso e più determinato e si rende pericoloso prima con un colpo di testa di Schiaroli e poi con una conclusione ravvicinata di Riccobono, ma il portiere neutralizza. Al 55’ il Grosseto passa in vantaggio con il bomber Marzierli che dal limite dell’area con una improvvisa giravolta mette fuori causa l’avversario e manda la sfera nell’angolino alla destra del portiere: una prodezza balistica per la preparazione e la conclusione. La Pianese reagisce e con Mignani sbaglia la più facile delle occasioni solo davanti a Raffaelli. Poi le sostituzioni con le due squadre che si allungano e con mister Bonuccelli che pensa a rafforzare il reparto arretrato. La Pianese però ci crede e all’84’ agguanta il pareggio con Alagia da poco entrato che sfrutta al meglio un ottimo suggerimentio di Boccadamo.

Paolo Pighini