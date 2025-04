Prestazioni altalenanti in campo: analisi dei giocatori contro il Pontedera

Colombi 6. Colpito e affondato dalla conclusione di Corona sulla quale non può fare di meglio. Per il resto il lavoro non è di quelli troppo impegnativi. Spicca una parata a inizio ripresa di quelle non semplici su Gaddini. Sul quale poi, poco dopo, non può davvero nulla. E sono due.

Cinquegrano 6. Partenza a razzo con continue sovrapposizioni sulla fascia. Ma perde un po’ troppo in fretta la verve iniziale.

Lepri 6. Tutto sommato se la cava anche quando le situazioni sono complicate. (1’ st Piccoli 6. Prova a dare intensità a un centrocampo che viaggia sempre e solo sul filo della sufficienza. Tendendo, però, sempre un po’ troppo verso l’anonimato).

De Vitis 5. Troppo facile per gli attaccanti del Pontedera fare faville per le vie centrali. Con quella difficoltà sin da subito a restare appiccicati agli avversari.

Bellodi 5. Lascia rimbalzare quel pallone, che poi diventa un regalo grande grande per Corona. Un non intervento, che spalanca la porta all’attaccante dei toscani in una gara, la sua, che non si avvicina alla perfezione.

Falbo 5,5. Cerca di fornire il suo solito contributo in fase di costruzione, mettendo in mezzo tutti i palloni che gli capitano tra i piedi. Con fortune alterne. Che diventan meno buone quando si tratta di sbarrare la strada ai ’corridori’ di fascia avversari.

Garetto 5,5. La sua prima parte di gara è intensa, anche se non esageratamente ordinata. Perde di intensità con il passare dei minuti fino quasi a perdersi.

Langella 6. Poco più dell’ordinaria amministrazione nei suoi 45 minuti in campo. Tanto lavoro in orizzontale, meno del solito in verticale. (1’ st Malagrida 6. Ci mette buona volontà, ma predica sempre e solo nel deserto).

Fiorini 5,5. C’è un punizione battuta in maniera non indimenticabile e poco più nei suoi novanta minuti in terra toscana.

Parigi 5,5. Primo tempo più attivo, ripresa nella quale in pratica non gli arrivano più palloni. Con la naturale conseguenza di non riuscire nemmeno a fare la minima paura al portiere di casa.

Gagliano 5. Si mette al servizio della squadra, ma sempre troppo lontano da Vivoli per provare a buttarla dentro. (12’ st Leonardi 5.5. Tanti buoni propositi che a fatica si traducono in pericoli).