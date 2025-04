Prestazioni altalenanti per Theiner e compagni nella sfida contro il Sestri

THEINER 5,5. La seconda da titolare quasi 3 mesi dopo quella col Pescara vive per 45’ di grande tranquillità, poi l’ex Sudtirol non è perfetto sull’uscita da cui nasce lo 0-1, ma si riscatta subito dopo con una grande parata su Podda. Impossibile arrivare sul 2-0 in mischia di Valentini. (36’st Lorenzi sv).

TCHEUNA 6. Di nuovo dal 1’ dopo quasi 5 mesi, ci mette un paio di sgasate senza però diventare pericoloso nei 16 metri. (25’st Cecotti 6. Un paio di folate a destra).

ROSSINI 6. Mette la museruola all’ex Piu, la sfida diventa più dura quando entra il "bisonte" Parravicini.

CALANCA 6. Tiene bene la difesa alta per un tempo, poi deve abbassarsi quando il Sestri spinge.

VISANI 6. Prima assoluta in C per l’ex Forlì classe 2006 che fa vedere buona personalità. (16’st Rigo 6. Dentro quando bisogna recuperare).

FIGOLI 5,5. Un paio di incursioni ma non trova il guizzo. (16’st Stanzani 6. Sula l’unica conclusione pericolosa nella ripresa su cui il portiere del Sestri per poco non combina il pasticcio).

MANDELLI 5,5. Deve dare il ritmo alla manovra ma non trova mai la verticalità richiesta per fare male ai liguri.

CAMPAGNA 5,5. Perde un paio di duelli decisivi prima di entrare in area e non è mai pericoloso.

PULETTO 5,5. I suoi "strappi" si fermano a metà, poi cala nella ripresa.

CORTESI 6. I pericoli maggiori arrivano dalle sue giocate, il tiro in diagonale fuori di poco in avvio e la palla profondo che Sall non sfrutta. (36’st Fossati sv).

SALL 5,5. Solito movimento inesauribile, ma con poco lucidità. Ha la palla migliore della gara quando aggira anche il portiere, ma poi il suo pallonetto è debole e ace tro area c’erano due compagni ben piazzati. Nella ripresa non calcia mai verso la porta.

Davide Setti