Prestazioni Eccellenti: Bellini e Benedetti Brillano in Campo

LAGOMARSINI 6,5 Dà sempre tanta sicurezza, facendo sembrare semplice ogni intervento.

TURINI 7 Ha un cliente tosto come Vari ma tiene botta e anche quando cambia posizione si dimostra molto ’dentro’ alla gara.

MOSTI 6,5 Resiste nonostante i crampi continui nella ripresa. Stoico per come si batte.

SANZONE 6,5 Stavolta contro Gori ha la meglio lui... ma aveva rischiato il secondo giallo a fine primo tempo. Bel marcatore.

PAOLIERI 6,5 Avere un 2006 così è tanta roba. Gioca forte, come un veterano, e sa leggere il gioco. (dall’82’ Sava s.v.)

BEDINI 6 Sarebbe da 7 perché è "il solito Bedini" che non sbaglia nulla. Ma quel rosso guasta.

GRECO 6,5 Termometro vivente della squadra. Geometra e combattente. Esce infortunato... ma forse si è fermato in tempo. (dal 60’ Sforzi 6 Fa il suo)

CESARI 6,5 Ottima prova, di grande applicazione tattica. (dal 70’ Raineri 6 Entra benino)

BELLINI 7,5 Migliore in campo. Per l’assist, per quanti palloni lavora e per come li lavora. Chiude addirittura da difensore.Top!

LEPRI 7 Lascia un gran segno sul match. (dal 74’ Bocci s.v.)

BENEDETTI 7 Bomber, tanta roba. Risolve. (dall’83’ Coly s.v.)