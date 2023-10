Prestigio, morale e pure (tanta) classifica. Pontedera, una notte che vale per tre

Una vittoria preziosa, di prestigio e che fa morale (leggi classifica). C’è tutto questo nel 2-1 conquistato dal Pontedera sul terreno della Lucchese (primo successo esterno) nella terza e ultima sfida che ha concluso il trittico in 8 giorni. Con il rientro da titolare dopo sei turni di Martinelli, piazzatosi al centro della difesa per marcare l’ex Magnaghi, in avanti fiducia a Delpupo trequartista, supporto di Nicastro insieme a Ianesi, sul quale dopo 6’ un intervento di Alagna in area ha suscitato vibranti proteste anche dalla panchina granata che reclamava il rigore. Dopo un break di Magnaghi con palla alzata da Stancampiano (19’), è stato il Pontedera tre minuti dopo a sprecare un’occasione clamorosa: Delpupo scattato centralmente sul filo del fuorigioco si è fatto rimontare da Gucher a pochi passi da Chiorra e sulla palla che scorreva lateralmente Perretta ha calciato male sull’esterno della rete.

L’infortunio di Nicastro che ha lasciato spazio per il debutto assoluto di Selleri e il vantaggio locale su un colpo di testa di Magnaghi non trattenuto da Stancampiano sono stati i due minuti più duri per la squadra di Canzi, che però ha trovato subito la forza per reagire riuscendo a pareggiare nel recupero (2’) con il tap-in in mischia di Catanese. Nella ripresa la presenza di Benedetti è stata la conferma della voglia di provare a il colpaccio, anche se è stata la Lucchese ad andare vicina al nuovo vantaggio (21’): errore di Espeche, ma Guadagni solo davanti a Stancampiano si è fatto respingere il tiro.

Il Pontedera ha continuato a salire di intensità e al 32’ ha completat il sorpasso: angolo di Benedetti e Catanese di testa disegna una parabola imprendibile. Poi nel finale intenso, Chiorra ha salvato il 3-1 sul sinistro di Angori (34’), e Cangianello sulla linea ha respinto il tiro di Paudice (47’), mentre nell’ultima azione di gioco (50’) è stato il palo a salvare la vittoria granata sulla punizione di Gucher.

Stefano Lemmi