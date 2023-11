Prevendita. Al Coordinamento da domani i biglietti per Gubbio

E’ iniziatala vendita dei tagliandi per Gubbio-Cesena, di domenica 5 alle 18.30 allo stadio Pietro Barbetti (in diretta su Sky e in streaming su Now).

Per i biglietti per il settore riservati ai tifosi bianconeri sono previste le seguenti fasce di prezzo (esclusi i costi di prevendita): CURVA OSPITI: prezzo unico €10.00 - (esclusi i costi di prevendita), è previsto l’omaggio per quelli nati dopo l’1012016. TRIBUNA LATERALE OSPITI: Intero: €18,00 - (esclusi i costi di prevendita). Ridotto Over 65: €14,00 - (esclusi i costi di prevendita) Ridotto donne: €8,00 - (esclusi i costi di prevendita). Ridotto 01012005 al 31122008: €5,00 - (esclusi i costi di prevendita). Ridotto 01012009 al 31122015: €2,00 - (esclusi i costi di prevendita). Omaggio sotto il 01012016

I tagliandi potranno essere acquistati fino alle 19 di sabato su www.vivaticket.it e al Coordinamento (giovedì venerdì e sabato 9-12.30 e 15-19); il botteghino settore ospiti sarà chiuso nel giorno di gara.