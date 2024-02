Prevendita. Biglietti disponibili a partire da oggi. Prezzo di 12 euro

Inizierà nella giornata di oggi la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Colligiana-Siena, valida l’undicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza Toscana, in programma allo stadio Gino Manni di Colle Val d’Elsa, domenica, con fischio di inizio alle 14,30. I tagliandi, al prezzo unico di 12 euro, saranno disponibili alla segreteria dello stesso stadio (via Liguria, 3, Colle Val d’Elsa) oggi e domani pomeriggio dalle 15 alle 19 e sabato mattina dalle 10 alle 12.

La biglietteria dello stadio Gino Manni sarà comunque regolarmente aperta prima dell’inizio dell’incontro. La Colligiana ricorda inoltre che, essendo stata indetta, per la partita con la Robur, la ‘Giornata Biancorossa’, non saranno validi gli abbonamenti stagionali e non saranno rilasciati accrediti se non agli organi di informazione e quelli istituzionali.