Prevendita ok, le scelte di Bonura. Qui Sangiovannese. Foresta verso il rientro

Procede bene la prevendita dei biglietti per il derby a Montevarchi. 500 tagliandi a disposizione dei tifosi azzurri, al pomeriggio di ieri ne sono stati staccati oltre 300 e ci sarà tempo fino a stasera alle 19 per poterli acquistare o sul circuito ciaoticket o nelle tabaccherie autorizzate. Il botteghino dei tifosi ospiti, su ordine della questura, resterà chiuso il giorno della partita. Nannini e compagni, intanto, preparano questa importante sfida e rispetto alla gara andata in scena domenica Marco Bonura potrebbe recuperare due importantissimi elementi, come il difensore della Spoletina e il centrocampista Foresta che sembrano propensi a essere schierati da titolari con il dubbio legato alle condizioni dell’altro difensore Santeramo, che sarà provato in queste ore.

Dalla squalifica tornerà poi l’attaccante Rotondo, una pedina molto importante del reparto avanzato che come nelle precedenti due partite sarà composto da Gaetani e Nieri con quest’ultimo in buonissimo stato di forma, viste le marcature messe a segno prima a Ostia e successivamente in casa con il Siena. Due invece saranno gli assenti sicuri, causa infortuni rimediati nel corso dei giorni scorsi; non risponderanno presenti all’appello dell’allenatore il difensore Vietina che ha un ginocchio malconcio e l’esterno destro del 2005 Pertici che ha rimediato uno stiramento di oltre un centimetro che lo terrà fuori dai campi il gioco per almeno un altro paio di partite. Al Brilli Peri la Sangiovannese cercherà di sfatare il tabù derby, negli ultimi due precedenti giocati a Montevarchi sono arrivate due sconfitte entrambe per 2-1 prima nel torneo 2021/22 e l’altra nel passato campionato.

Gli azzurri non passano in casa degli aquilotti dal 2018/19 con un rocambolesco 3-2 di un turno infrasettimanale firmato dalla doppietta di Disanto e dall’acuto di Federico Mencagli. Più in generale, il Marzocco non batte gli eterni rivali da ben sei anni, la sfida del Fedini giocata il 29 settembre del 2019 finì 1-0 con incornata vincente di Matteo Scoscini.

Massimo Bagiardi