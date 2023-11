Prevendita. Sabato sera al ’Neri’ arriva la Fermana: caccia al biglietto

Si possono già acquistare i biglietti per godersi lo scontro salvezza tra Rimini e Fermana in programma sabato sera al ’Romeo Neri’ (calcio d’inizio alle 20.45). I prezzi: Tribuna Centralissima intero 28 euro e ridotto 24. Tribuna Centrale intero 22 euro e ridotto 19. Tribuna Laterale e Distinti 15 euro e ridotto 12. Curva locali intero 11 euro ridotto 9. Ragazzi dai 4 ai 17 anni 5 euro nei settori laterale, distinti e curva. E’ possibile acquistare anche presso i rivenditori autorizzati. A Rimini alla Tabaccheria Pruccoli, alla Tabaccheria Romani e al Millenium Bar Tabaccheria. A Santarcangelo alla Tabaccheria della Piazza e da SantarcangeloEventi. A San Marino al Free Shop dell’Atlante e a Cattolica alla Caffetteria Mazzini. La vendita è aperta anche online su www.riminifc.it e www.vivaticket.it. Ma anche allo Store del Rimini al ’Neri’: da domani a sabato dalle 10.30 alle 12.30, venerdì anche dalle 16 alle 19. Sabato dalle 18 ai botteghini di via Lagomaggio.