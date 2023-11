Prevendita. Sono 100 i biglietti a disposizione dei tifosi ospiti

In occasione della gara tra Siena e Colligiana, in programma sabato alle 14,30 al Berni di Badesse, il club biancorosso comunica che è attivata la prevendita dei tagliandi di ingresso in considerazione della chiusura della biglietteria dello stadio il giorno stesso dell’incontro. Sono a disposizione della tifoseria colligiana 100 ticket di tribuna al costo di 10 euro.

I biglietti potranno essere acquistati presso la segreteria dello stadio oggi e domani dalle 15 alle 19 e sabato mattina dalle 9 alle 11,30.

Per quanto riguarda invece i tifosi del Siena, come noto, i biglietti per la partita potranno essere acquistati oggi e domani dalle 18 alle 20 al sottopassaggio alla Lizza o anche sabato prima del fischio di inizio a partire dalle 13,30 (allo stesso orario si apriranno i cancelli del Berni). Il costo è di 5 euro per la gradinata e di 10 euro per la tribuna coperta.