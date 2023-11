Prevendita. Verso l’Adriatico col biglietto in tasca

Sarà una settimana di viaggi per capitan Colombi e compagni, ma naturalmente anche per i tifosi del Rimini. A partire da quello che domani sera porterà la maglia a scacchi sul campo del Pescara (calcio d’inizio alle 20.45). Una gara per la quale i tifosi biancorossi possono mettersi il biglietto del settore ospiti in tasca acquistandolo in prevendita fino alle 19 di questa sera. I tagliandi del settore ospiti dello stadio Adriatico di Pescara costano 10 euro ai quali vanno aggiunti i diritti di prevendita. I biglietti si possono acquistare sul circuito Vivaticket. I punti vendita di Rimini sono la Tabaccheria Pruccoli, Tabaccheria Romani e il Millenium Bar. A Santarcangelo si possono acquistare alla Tabaccheria della Piazza e SantarcangeloEventi. Poi anche al Free Shop del centro commerciale Atlante di San Marino e alla Caffetteria Mazzini di Cattolica.