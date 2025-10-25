Priftis inquadra Napoli: "Talento ed esperienza"

"Affrontiamo la seconda settimana consecutiva con il doppio impegno tra campionato e coppa – ha esordito Priftis – ci troveremo di fronte quella che è a mio avviso una partita molto difficile, perché Napoli è una delle squadre con più talento e alternative di quelle viste fin qui, soprattutto da un punto offensivo. Per noi sarà fondamentale controllare il ritmo della partita, ovviamente rimbalzi, e soprattutto la transizione difensiva. Ai nostri avversari piace molto correre e tirare presto all’interno dei possessi. Credo che domenica (domani, ndr) saremo obbligati a raggiungere un livello molto alto di performance se vorremo essere competitivi".

Ed effettivamente è così, perché la trasferta all’ombra del Vesuvio aprirà un tour de force che poi vedrà i biancorossi nuovamente in campo mercoledì col Cibona Zagabria e poi addirittura quattro volte in sette giorni: con Milano, Digione, Treviso e Virtus Bologna.

Coach Priftis, innanzitutto le chiediamo se avrete tutti a disposizione oppure se ci sono degli acciacchi da gestire.

"Abbiamo qualche problemino da valutare, in particolare Echenique che si è fermato durante l’ultima partita con il Bashkimi. Dovremo capire se potrà farcela, io credo di sì e spero soprattutto che non ci siano altri contrattempi da qui alla palla a due…".

Al momento però il cammino è buono: percorso netto in Fiba Europe Cup e due vittorie su tre in Serie A.

"Sì, ci sono stati dei miglioramenti da parte della squadra, ma adesso il valore degli avversari diventerà più elevato e quindi è ancora molto presto per avere delle certezze".

Quali sono le situazioni che la soddisfano di più e in quali dovete ancora crescere?

"Non siamo una squadra con tanto talento, ma lavoriamo sodo, ogni giorno. Credo che siamo più disciplinati rispetto al passato e giochiamo un basket di squadra. Ovviamente ci sono vari aspetti che dobbiamo curare, come la lotta a rimbalzo e gli alti e bassi che abbiamo all’interno della partita".

Che tipo di squadra è Napoli? "Che combina molto talento ed esperienza, con giocatori forti come Simms, Mitrou-Long e Flagg e altri che ruotano attorno a loro. Dovremo concentrarci su quei giocatori che possono creare dei vantaggi, in modo da limitare poi la possibilità che salgano alla ribalta altri protagonisti. Ma il primo step, come detto, è la transizione difensiva".

A disposizione di coach Magro ci sarà anche Guglielmo Caruso che avete inseguito a lungo in estate…

"Non c’è molto da commentare. È un buon giocatore, che ha talento: abbiamo provato a trovare un accordo, ma non è stato possibile. Preferisco però considerare la squadra nel suo insieme e non un singolo".