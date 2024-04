Prima, all’arcinaso fischio d’inizio alle ore 15,30 Il Serricciolo insegue il traguardo salvezza Ruffini: "Affronteremo un Capezzano motivato"

A quattro giornate dal termine del campionato di Prima Categoria e con la matematica salvezza ancora da raggiungere il Serricciolo avrà l’assoluto bisogno di conquistare qualche altro punto fondamentale per affrontare in serenità le ultime fatiche della stagione. Per farlo dovrà superare un esame non facile contro il Capezzano Pianore che arriverà all’Arcinaso, questo pomeriggio alle 15.30, con il chiaro obiettivo di dare un senso alle proprie ambizioni di raggiungere i playoff. Con 41 punti in classifica i lucchesi si annunciano quindi come un avversario piuttosto ostico e che già all’andata ha dimostrato il proprio valore, centrando una vittoria schiacciante (4-0). In più nello scorso turno sono riusciti a bloccare sull’1-1 la capolista Marginone, mentre i gialloblù hanno spartito la posta in palio, con lo stesso risultato, con il Corsanico.

"Si torna tra le mura amiche dopo un lungo periodo di assenza – afferma il ds Ruffini – e questa volta ci tocca un Capezzano che con i vari Maggiore, Benedetti, Ceragioli, Crovi e via dicendo cercherà a tutti i costi una vittoria che lo rilanci in chiave playoff. Noi conosciamo bene il nostro obiettivo, che ancora non è raggiunto, per cui è superfluo dire il resto. Prima si chiuderanno i conti e prima si potrà pensare alla prossima stagione. Per il resto, a parte la squalifica di Cantoni, fermato dal giudice sportivo per un turno, e le defezioni croniche, ci ritroviamo con Angelotti influenzato. La speranza di vederlo in campo ce la teniamo comunque molto stretta".

Ilaria Gallione