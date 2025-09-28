Prima Carrarese Giovani all’esame Pieve Fosciana. Il Romagnana cerca il riscatto contro il Piazza 55

Debutto all’Ilio Traversa di Fossone per la matricola Carrarese Giovani e al Raffi di Castagnara per il Romagnano, questo pomeriggio alle 15,30, rispettivamente contro il Pieve Fosciana e Piazza 55. Primo fuori porta per Fivizzanese e Mulazzo. A Fossone e dintorni sì tocca con mano la febbre da esordio casalingo in campionato della squadra gialloblù di Massimiliano Incerti che ha detto: "Affrontiamo un complesso che arriva dopo due vittorie importanti. Detto questo noi dobbiamo pensare a fare ciò che sappiamo conquistando il massimo della posta in palio". Ancora assente Costa.

È già esame di riparazione per il Romagnano diretto da Federico Battaglia costretto ad inseguire, partendo dalla sconfitta registrata all’esordio sul campo dell’Atletico Lucca. La sfida al “Raffi“ contro il Piazza diventa importantissima sia a livello psicologico che per la graduatoria. Ma gli ospiti sconfitti all’avvio dalla portaerei Capezzano non sono affatto disponibili a cedere altro terreno, animati dalla volontà di confermare le ottime qualità e soprattutto intenzioni di mettere insieme il mancato riscatto nella passata stagione. Battaglia, tecnico dei granata scruta fra le pieghe l’esordio sul campo amico con la certezza che la sua squadra lottare fino all’ultima goccia di energia. Romagnano che riavrà a disposizione Bennati, Crovi, Galli e Gavarini. "Partita che mette di fronte – afferma Battaglia – le due deluse della prima giornata e quindi vogliose di riscatto. Chiedo ai miei ragazzi un grande senso di appartenenza e voglia di sacrificarsi per ottenere la vittoria perché giochiamo in casa e dobbiamo vincere. Ce lo meritiamo perché abbiamo raccolto meno di quanto prodotto. Alla fine, chi vince fa festa e io vorrei solo festeggiare".

Il tecnico della Fivizzanese Duchi ha preparato con cura la prima missione in casa dello schiacciasassi Corsagna. Vittima predestinata? "Neanche per idea – sostiene – noi andremo lì per fare la nostra partita, convinti dei nostri mezzi e di giocarsela senza nessun timore reverenziale". Sicuro il rientro di Bruno Salk.

La trasferta a Marlia contro la Folgor per il Mulazzo rappresenta una tappa che ci farà capire tante cose. In campo ci dovrà andare un complesso più attrezzato tatticamente e votato al sacrificio per onorare al massimo la maglia che indossa. In dubbio Occhipinti.