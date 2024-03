prima categori, trasfErta insidiosa a pistoia Serricciolo, sfida salvezza con i Giovani Via Nova Gilli: "Speriamo di invertire il trend negativo"

Il Serricciolo affronterà il pericolante Giovani Via Nova con un solo obiettivo, quello della vittoria. Per farlo dovrà approcciare alla delicata trasferta, in programma oggi pomeriggio alle ore 15 sul campo sportivo “La Palagina“ di Pieve a Nieve, con lo spirito di chi sa che dovrà combattere per potersi aggiudicare l’importantissima posta in palio. Un risultato che vorranno ottenere anche i pistoiesi che si ritrovano in piena lotta retrocessione. I locali, reduci dalla sconfitta contro la capolista Marginone, la seconda consecutiva e nona della stagione, hanno un attacco poco prolifico con soli 18 gol all’attivo, ma vantano una buona difesa con 23 marcature subite. Un numero ben diverso da quello dei gialloblù che finora di reti ne hanno incassate ben 47, realizzando, però, 28 gol, dieci in più degli avversari.

"Andremo ad affrontare una diretta concorrente – afferma il segretario e storico dirigente dei galletti Gilli – per evitare la zona playout. Sicuramente sarà una gara difficile visto il momento non facile che stiamo vivendo dal punto di vista dei risultati. In più l’assenza di giocatori fondamentali per un lungo periodo non ci sta aiutando, costringendoci a variare formazione in continuazione. Oggi dovremo fare anche i conti con le squalifiche di Cantoni, fermato dal giudice sportivo per tre giornate, e di Lisi che per somma di ammonizioni sarà assente per un turno. A parlare sarà comunque il campo dove speriamo di invertire la rotta rispetto alle ultime gare".

Ilaria Gallione