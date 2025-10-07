Prima Categoria

Prova la prima ‘mini fuga’ il Copparo 2015, che approfitta dei mezzi passi falsi interni di Portuense Etrusca e Reno Molinella per guadagnarsi la vetta solitaria della classifica. Gli uomini di mister Borsari avevano vinto l’anticipo del sabato contro il Consandolo grazie alla rete del solito Granado, mentre le dirette concorrenti non sono riuscite a portarsi a casa i tre punti nei rispettivi incontri.

A Portomaggiore è andato in scena un derby apertissimo tra Portuense e Pontelagoscuro, terminato col punteggio di 3-3: alle reti rossonere di Biasini, Gessoni e Colombani hanno risposto la doppietta di Onesti e il gol di Bicaku, per un ‘Ponte’ che ne esce sicuramente più soddisfatto e galvanizzato. Pareggio a reti bianche invece tra Reno Molinella e Centro Erika Lavezzola, col Copparo che scappa quindi a quota 12 e stacca Portuense e Molinella ferme a quota 10.

Ma a sorprendere più di tutti è il Bando, che da neopromossa si trova quarta in classifica: netto il successo casalingo (3-1) sull’Only Sport Alfonsine maturato grazie alle reti di Fabiano, Gentili e Malaguti. Gli argentani gongolano per un avvio di campionato superiore alle aspettative.

Torna alla vittoria la Codigorese, che dopo due stop consecutivi ritrova i tre punti battendo 2-1 il Real Fusignano: le reti di Luciani e Strano regalano ai granata un successo fondamentale sia in chiave classifica che soprattutto per il morale del gruppo.

Perde invece l’Olimpia Quartesana, a cui non riesce il colpo casalingo contro la Stella Rossa Casalborsetti: la rete di Casoni illude i padroni di casa, poi sconfitti.

Nel prossimo turno spiccano i derby Ponte-Codigorese e Consandolo-Quartesana, mentre il Copparo sarà di scena ad Alfonsine e la Portuense a Lavezzola. Il Bando attende infine in casa il Cotignola.