Prima categoria. A Capezzano arriva il Capannori. Torrelaghese: quante assenze hai?

In Prima categoria siamo alla 2ª giornata ed il calendario offre subito un altro big-match dalle nostre parti: dopo Torrelaghese-Carrarese Giovani (0-0) di domenica scorsa al Marco Polo oggi c’è Capezzano-Capannori al “Maggi-Matteucci“. Fra l’altro mercoledì c’è stato anche l’infrasettimanale di Coppa, col Capezzano che ha battuto 3-2 in rimonta (perdeva 2-0) la Torrelaghese andando avanti nel torneo. Ma vediamo di oggi.

Qui Capezzano. La squadra di Riccardo Coli ospita un’altra delle favorite del campionato, che in attacco vanta "top-player" del calibro di Riccardo Benedetti e di Khalid Haoudi. Non è da meno il reparto offensivo capezzanotto con gli ex Viareggio Stefano Marinai e Cristian Brega. Il big-match odierno sarà diretto dal fischietto carrarino Cerchiai. Nel Capezzano sono tutti a disposizione ed il modulo dovrebbe essere ancora quello “ad albero di Natale“. Il ballottaggio nel 4-3-2-1 è per la maglia di playmaker davanti alla difesa, con tre calciatori (Lampitelli, Luca Barsotti e Lorenzo Pacini) in lotta per un posto. "Sarà una partita dove conteranno molto i dettagli – dice mister Coli – chi la vincerà? Chi sarà più bravo a mantener gli equilibri". Probabile formazione (4-3-2-1): 1 Bartelletti; 2 Dalle Luche, 5 Sacchelli, 6 Rocchiccioli, 3 Pardini; 8 M. Pacini (C), 4 L. Barsotti, 11 Minichino; 10 Marinai, 7 Correia; 9 Brega. All. R. Coli.

Qui Torrelaghese. Dopo l’eliminazione in coppa nel derby, i gialloviola vanno nel pisano contro il Migliarino Vecchiano (dove dirigerà Grassi di Livorno). Rientra Ratti (in panchina) mentre a Riccardo Belluomini mancheranno lo squalificato Martinelli e gli infortunati Pezzini (out per un mese), Baroni (che preoccupa), Cappè, Carella e Sereni. Probabile formazione (4-3-1-2): 1 Bertini; 2 Zini (D’Onofrio), 5 De Masi, 4 E. Bonuccelli (C), 3 Ghilarducci; 7 Barozzi, 8 A. Borselli, 6 Grossi; 10 Petrucci; 9 Maiorana, 11 Saviozzi. All. Belluomini.