Prima categoria. "A San Claudio il big match»

La sesta giornata del campionato di Prima categoria girone C, presentata dal tecnico Angelo Ortolani.

Appignanese-Loreto: "L’Appignanese è una di quelle squadre che sta rispondendo assente nelle zone alte della classifica e non può fallire questo turno interno: 1".

Belfortese-Montecassiano: "Una bella gara con l’imbattuta Belfortese, reduce dal pareggio a Porto Recanati, che vorrà sfruttare appieno il turno casalingo: 1".

Elite Tolentino-Cluentina: "Una partita delicata: l’Elite deve risalire la china e la Cluentina non può permettersi passi falsi. È la classica gara da tripla".

Folgore Castelraimondo-Adriatica Portorecanati: "La Folgore sta confermando le aspettative della vigilia e vuole restare nelle zone alte della graduatoria: 1".

Montemilone Pollenza-Porto Potenza: "Il Porto Potenza è in grande difficoltà, non sarà la trasferta a Pollenza l’occasione ideale per muovere la classifica con i locali che devono sfruttare il fattore campo: 1X".

San Claudio-Montegiorgio: "Una partita di cartello tra squadre che stanno facendo bene e non escludo affatto che alla fine possa finire in parità".

Pinturetta Falcor-Santa Maria Apparente: "La Falcor in casa è temibilissima e per di più può contare su una squadra ben assortita: 1".

Potenza Picena-Montecosaro: "Il Potenza Picena sta rispondendo assente nelle zone importanti della classifica e non può permettersi di sbagliare questo turno interno".