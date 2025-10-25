Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Prima categoria. "A San Claudio il big match»

Prima categoria. "A San Claudio il big match»

La sesta giornata del campionato di Prima categoria girone C, presentata dal tecnico Angelo Ortolani. Appignanese-Loreto: "L’Appignanese è una di quelle...

di LORENZO MONACHESI
25 ottobre 2025
Angelo Ortolani

Angelo Ortolani

XWhatsAppPrint

La sesta giornata del campionato di Prima categoria girone C, presentata dal tecnico Angelo Ortolani.

Appignanese-Loreto: "L’Appignanese è una di quelle squadre che sta rispondendo assente nelle zone alte della classifica e non può fallire questo turno interno: 1".

Belfortese-Montecassiano: "Una bella gara con l’imbattuta Belfortese, reduce dal pareggio a Porto Recanati, che vorrà sfruttare appieno il turno casalingo: 1".

Elite Tolentino-Cluentina: "Una partita delicata: l’Elite deve risalire la china e la Cluentina non può permettersi passi falsi. È la classica gara da tripla".

Folgore Castelraimondo-Adriatica Portorecanati: "La Folgore sta confermando le aspettative della vigilia e vuole restare nelle zone alte della graduatoria: 1".

Montemilone Pollenza-Porto Potenza: "Il Porto Potenza è in grande difficoltà, non sarà la trasferta a Pollenza l’occasione ideale per muovere la classifica con i locali che devono sfruttare il fattore campo: 1X".

San Claudio-Montegiorgio: "Una partita di cartello tra squadre che stanno facendo bene e non escludo affatto che alla fine possa finire in parità".

Pinturetta Falcor-Santa Maria Apparente: "La Falcor in casa è temibilissima e per di più può contare su una squadra ben assortita: 1".

Potenza Picena-Montecosaro: "Il Potenza Picena sta rispondendo assente nelle zone importanti della classifica e non può permettersi di sbagliare questo turno interno".

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su