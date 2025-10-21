Prima Categoria. Al Frugesport non riesce il colpaccio. Impresa del Savio

Ci prova, il Frugesport, a fermare la corsa della capolista del girone F di Prima – ancora a punteggio pieno – Copparo, ma viene sconfitto 3-0 (25’ st Bonora, 37’ st e 47’ st Semiao Granado). Ottimo successo per l’Only Sport Alfonsine che vince 2-1 sul campo della Nuova Codigorese, grazie ai gol di Carioli (5’ st) e Alessandro Bandini (50’ st, in foto) tra i due la rete di Francesco Strano (36’ st). La Stella Rossa travolge 5-0 (6’ pt Scarlatella, 38’ pt Leoni, 12’ st Scarlarella, 30’ st Mascanzoni, 45’ st Grasso) il Centro Erika Lavezzola. Vince anche il Savarna: 2-1 (26’ pt Daamache (S), 43’ pt Fancello (S), 42’ st Curarati) in casa dell’Olimpia Quartesana e ora è quarto. Pari casalingo (0-0) per il Cotignola contro il Pontelagoscuro mentre esce sconfitto, un po’ a sorpresa, il Real Fusignano – che pure ha cambiato tecnico – da Bubano: 1-0 con gol di Genuario (40’ pt).

Nel girone G impresa del Savio che batte 2-0 (26’ pt M. Casadio, 39’ pt Vucaj) il Meldola, una delle due prime della classe assieme all’Edelweiss che resta in vetta, dopo aver battuto 2-1 il Forlimpopoli. Ottimo anche il successo per 2-1 (24’ pt Brendon, 13’ st F. Corzani (F), 38’ st rig. P. Righini) della Virtus Faenza sulla Fiumanese mentre rimedia una brutta scoppola il Fosso Ghiaia a Castel del Rio: 5-0 (9’ pt e 13’ pt L. Gatti, 44’ pt Dardi, 11’ st L. Gatti, 20’ st T. Mazza).

