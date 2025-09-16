Prima Categoria. Al Fusignano il derby. Bene F.Ghiaia e Savio. Tris del Centro Erika

Nel girone F di Prima inizia bene il Real Fusignano che vince 1-0 il derby col Cotignola: decisivo il rigore del nuovo arrivo Roberto Zuccarino (foto). Come inizia bene il neopromosso Centro Erika, 3-1 al Placci Bubano. Nel girone G, molto bene Fosso Ghiaia e Savio, largamente vittoriose rispettivamente contro la retrocessa Forlimpopoli (4-1) e la Pianta (3-0). Risultati Prima Categoria (1ª giornata). Girone F: Centro Erika-Placci Bubano 3-1 (22’ pt L. Martini, 28’ st Scala (PB), 33’ st K. Kaja, 45’ st E. Martini), Consandolo-N. Codigorese 1-3, Frugesport-Bando 1-1 (17’ st Di Giuseppe (F), 50’ st Bianconi), O. Quartesana-Portuense 0-1, Only Sport Alfonsine-Pontelagoscuro 1-1 (32’ pt D’Amico (A), 40’ pt Moratelli), Real Fusignano-Cotignola 1-0 (31’ st rig. Zuccarino), Stella Rossa Casalborsetti-Reno Molinella 1-3 (35’ pt rig. Foka Faussi, 45’ pt rig. Formigoni (St), 23’ rig. Karapici, 40’ st aut. Tura), Savarna-Copparo 1-2 (). Girone G: S. Sofia-Edelweiss 2-3, Fiumanese-Fontanelice 0-0, F. Ghiaia-Forlimpopoli 4-1 (26’ pt Placci (F), 1’st Castagnoli, 35’ st e 39’ st Frisari, 46’ st rig. Sanchez), Meldola-Carpena 5-1, Savio-Pianta 3-0 (5’ pt Vukaj, 8’ pt Benini, 38’ pt Vukaj), Stella Azzurra Zolino-Castel del Rio 0-0, Vecchiazzano-Modigliana 4-2, Virtus Faenza-T. Pedagna 2-2 (24’ pt Vespi (VF), 29’ pt Guerra, 10’ st Lunci (VF), 44’ st Bonfieni).

u.b.