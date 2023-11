Prima categoria. Al Savio il big match contro il San Vitttore. Faenza, pari a Dozza

Il Savio vince 1-0 sul campo del San Vittore nello scontro tra le due prime in classifica e si porta da solo al comando. Alle sue spalle sale in solitudine il Frugesport che travolge 5-0 a domicilio il Fosso Ghiaia, grazie anche al 7º gol in campionato di Zuccarino e al 4º di Bangoura (foto). Nel girone E la Virtus Faenza torna con un buon pareggio (0-0) dalla trasferta contro La Dozza, quarta in classifica. Risultati Prima Categoria 11ª giornata. Girone G: Edelweiss-Sp. Predappio 4-1, F. Ghiaia-Frugesport 0-5 (13’ pt Zuccarino, 13’ st Grandi, 30’ st Samsak, 32’ st Bangoura, 38’ st Mambelli), Meldola-Santagata Sport 3-2 (6’ pt e 14’ pt R. Catalani (M), 1’ st Valli, 6’ st Mazzotti (M), 25’ st rig. Naldi), Modigliana-Carpena 0-0, Pianta-A. Romagna 1-1 (10’ pt Rossi (P), 6’ st Salimbeni), R. Fusignano-Savarna 0-1 (45’ st L. Conti), S. Vittore-Savio 0-1 (20’ st rig. Buonavoglia), S. Sofia-Pol. 2000 3-1 (5’ pt Nassiri (S), 15’ pt e 30’ pt Ferrari (S), 45’ st rig. Corzani). Classifica: Savio 25; Frugesport 24; S. Vittore 22; Carpena 21; Savarna 20; Modigliana, Pianta, Edelweiss 19; Meldola 16; Sp. Predappio 15; S. Sofia 12; A. Romagna 10; Santagata Sport 8; Pol. 2000 7; F. Ghiaia, R. Fusignano 5. Girone E: La Dozza-Virtus Faenza 0-0. Classifica: S. Benedetto 28; Petroniano 27; T. Pedagna 20; Valsetta, La Dozza 18; Ceretolese, Basca, Virtus Faenza 16; Pontevecchio 14; Sesto Imolese 13; Dozzese 12; R. Casalecchio, C. S. Pietro 11; C. del Rio 9; Utd. Montefredente 8; Porretta 3.

u.b.