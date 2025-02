Prima categoria. Albacarraia-Settimello, che testacoda

Tutti in campo oggi alle 15. Su tutte spicca il derby Albacarraia-Settimello, dove il piccolo paese di Carraia ospita la capolista Settimello. Locali in cerca di punti salvezza sotto la guida di mister Pugliese, ospiti in campo per mantenere il vantaggio sulle inseguitrici. Un match aperto a ogni pronostico nel ‘fortino’ dell’Albacarraia.

Nell’altro girone tiene banco la sfida fra Galluzzo-Chianti Nord, due squadre in salute che hanno entrambe nel proprio emblema uno splendido e maestoso Gallo, con i colori giallo blu dell’Audace Galluzzo e bianco verde del Chianti Nord.

Girone D: Aglianese-Gallianese, Atletico Spedalino-Sagginale, Albacarraia-Settimello, Folgor Calenzano-Maliseti Seano, Olimpia Quarrata-Csl Prato, Prato Nord-Casale Fattoria, San Godenzo-Jolo, Virtus Rifredi-Novoli.

Girone E: Atletico Levane-Audace Legnaia, Audace Galluzzo-Chianti Nord, Castelnuovese-Vaggio Piandiscò, Gambassi-Dinamo Florentia, Resco Reggello-Porta Romana, San Clemente-Barberino Tavarnelle, Sancascianese-Ambra, Sporting Arno-Incisa.

