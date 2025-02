Prima categoria. Allunga il Camerino. Mogliano è secondo

Il Camerino allunga il passo in vetta ma il Borgo Mogliano non molla, blitz della Belfortese: in sintesi le gare della terza giornata di ritorno del girone C di Prima categoria. Risultati e marcatori: Borgo Mogliano-Potenza Picena 3-1 (4’ rig. Capenti, 45’ rig. Ruggeri, 6’ st Cervigni, 20’ st Andreozzi); Camerino-Elite Tolentino 2-0 (2’ e 16’ rig. Gubinelli); Casette d’Ete-Folgore Castelraimondo 0-0; Montecassiano-San Claudio 0-1 (45’ rig. Olivieri); Montecosaro-Real Elpidiense 1-0 (32’ st Marziali); Passatempese-Belfortese 0-1 (45’ st Castellano); Portorecanati-Urbis Salvia 1-0 (22’ st rig. Di Francesco). Oggi. Montemilone Pollenza-Argignano. Classifica. Camerino 37; Borgo Mogliano (-2) 33; Montecassiano 29; Potenza Picena, Belfortese, Montecosaro 28; Montemilone Pollenza* 27; Passatempese 25; Elite Tolentino, San Claudio 23; Folgore Castelraimondo 21; Portorecanati 19; Argignano*, Casette d’Ete 17; Real Elpidiense 15; Urbis Salvia (-12) 7 * una gara in meno