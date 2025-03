Prima Categoria: ancora nove punti sulla seconda. Gallo, nessun dramma

Giornata di derby incrociati in Prima categoria e alcune sorprese. A cominciare dal pareggio strappato a Santa Maria Codifiume dall’ultima in classifica contro la capolista Gallo. "Abbiamo inanellato il quarto risultato utile consecutivo – gonfia il petto il nuovo allenatore argentano, Riccardo Grillenzoni – due di questi con delle big. E’ la conferma che siamo sulla strada buona per conservare la categoria. Se ho dei rimpianti per essere stati raggiunti al 90’? No, è un buon punto. Non va dimenticato che il Gallo è andato vicino a vincere la partita".

E’ finita senza vincitori né vinti la sfida tra l’Amici di Stefano e il Copparo, disputata ad Ambrogio sabato nell’anticipo. "Dovevamo riscattarci dopo la batosta per 5-1 in casa con l’Airone, dove abbiamo staccato la spina – è la tesi di Sergio Cestari, allenatore rossoblù – Ci siamo riusciti nel primo tempo, chiuso meritatamente in vantaggio. All’inizio del secondo tempo siamo stati rimontati, sono tornate le paure della partita persa malamente con l’Airone, siamo riusciti a tenere e poi a uscire alla distanza. Ci stavano anche i tre punti".

L’ultimo derby si è disputato nel Delta del Po, a Codigoro. La favorita formazione granata ha ceduto l’intera posta a un Pontelagoscuro cinico e concreto, un gol per tempo. Il successo a Codigoro interrompe la lunga serie positiva cominciata all’inizio del 2025 per gli uomini di Diego Grassi e la conferma della ripresa di quelli di Massimiliano Pera. In pareggio in riva al fiume Reno è indolore per il Gallo, che mantiene saldamente la leadership della classifica, con 9 punti di vantaggio sul Sala Bolognese e 10 sul Persiceto. La vittoria a Codigoro ha portato il Ponte a centro classifica, la Codigorese è a ridosso della zona a rischio, nella fascia playout le altre ferraresi.