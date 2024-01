Prima categoria. Anticipi, il Crer ha deciso il calendario

Il Crer ha aggiornato gli anticipi di Prima Categoria, previsti sino alla nona giornata del girone di ritorno, ovvero il prossimo 23 marzo. L’inizio delle partite è fissato per le 15, salvo diverso accordo tra le società, anche ora che le gare domenicali scattano alle 14,30. Nel girone E nessuno degli anticipi coinvolge la Virtus Faenza, unica formazione ravennate inserita nel raggruppamento tipicamente bolognese. Nel girone G, invece, la prima di ritorno, sabato, vedrà l’anticipo tra Meldola e Carpena. Poi ci saranno quattro anticipi consecutivi che avranno ravennati in campo: Fosso Ghiaia-San Vittore (27 gennaio), Real Fusignano-Modigliana (3 febbraio), Carpena-Santagata Sport (10 febbraio) e Frugesport-Azzurra Romagna (17 febbraio). Poi solo il derby Fosso Ghiaia-Azzurra Romagna in programma il 16 marzo.

u.b.