Prima categoria. Atletico e Montalcino al primo successo
Si allunga, nel Girone E di prima Categoria, l’attesa del Bettolle per la prima vittoria stagionale, anche se la squadra di mister Paesano può essere abbastanza soddisfatta per essere riuscita a fermare sullo 0-0 il lanciato Torrita. Pareggio importante anche quello conquistato dalla Chiantigiana, che in trasferta blocca sull’1-1 la capolista Lucignano, con l’esperto Manuel Mugnai che risponde al gol di Tavanti.
Nel Girone F continua e si aggrava la crisi dell’Amiata, che subisce due reti dal Torrenieri (Cattich e D’Aniello) e resta ultima in classifica da sola, appena un punto dietro al Ponte d’Arbia, che in una combattuta sfida cede 3-2 al Campagnatico Arcille. Successo importante per il Badesse Monteriggioni, che batte 2-0 in casa grazie alle reti di Mazza e Nassi e si porta al limite della zona play off, dove resta saldamente la Casolese, che grazie alla rete di Bonfitto inchioda sull’1-1 la capolista Scarlino.
Il pareggio dei "primi della classe" permette l’aggancio in vetta non soltanto al Torrenieri, ma anche al Radicondoli, che in trasferta a Colle di Val d’Elsa strapazza il Campiglia: 3-0 il risultato finale, frutto delle reti di Girolami, Adamo e Ndiaye. In coda spicca la prima vittoria in campionato dell’Atletico Piancastagnaio, vittorioso in casa per 1-0 contro il Pianella: il gol di Benedetti risveglia dal torpore gli amiatini, che fino ad ora avevano messo in cascina un solo punto in quattro partite e così possono invece brindare alla conquista dei primi tre punti.
Primo successo anche per il Montalcino, che nel proprio stadio batte 2-0 l’Argentario e si porta temporaneamente fuori dalla zona play out grazie alle reti di De Luca e Acatullo. Girandola di emozioni, infine, nel pareggio per 2-2 tra Cinigiano e San Quirico, con gli amaranto ancora in attesa di una vittoria: i biancoazzurri padroni di casa passano in vantaggio con Gabotti al 30’, gli ospiti rispondono con Cerbone dopo appena cinque minuti, il Cinigiano segna il 2-1 con Gelso al 70’, ma Frati, in pieno recupero, trova la rete del definitivo pareggio, ottimo per il morale, meno per la classifica ancora deficitaria del San Quirico.
Marco Brunelli
