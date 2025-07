La scorsa stagione si era chiusa con una salvezza insperata (per come si erano messe le cose a metà stagione) nel girone D di Prima senza passare nemmeno dai playout. Ed il Maliseti Seano ripartirà da qui, dalla Prima Categoria e dai campionati giovanili. Intanto, proprio nelle scorse ore il club ha annunciato l’organigramma societario e tecnico per il 2025/26. E si parte proprio dalla prima squadra: alla guida è stato confermato Jacopo Masi, il tecnico della salvezza, che allenerà anche la "juniores elite". Goffredo Brienza allenerà gli "allievi B", mentre Fabio Cardilli e Vincenzo Santoro alleneranno rispettivamente i "giovanissimi A" ed i "giovanissimi B". Cardili sarà peraltro anche il direttore sportivo di scuola calcio e settore giovanile per quanto concerne la parte di Prato e Maliseti (mentre Guido Gioacchino si occuperà del gruppo di Seano). Tre gli allenatori degli "esordienti". Damiano Delfino e Dimitri Vezzosi (per Seano) si occuperanno degli "esordienti A", mentre Franco Aiello avrà la responsabilità tecnica degli "esordienti B". Francesco Roselli, Lapo Simeone ed Alessandro De Micco alleneranno infine le formazioni dei "pulcini", con Andrea Simeone istruttore dei "piccoli amici". A livello dirigenziale, tante le conferme: Simone Bardazzi sarà direttore generale per juniores e prima squadra, mentre Giacomo Simeone ricoprirà l’incarico di direttore generale amministrativo. Gabriele Angelillis sarà il coordinatore della segreteria, con Niccolò Vannucchi responsabile scuole.