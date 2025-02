Prima categoria Barattini dagli 11 metri decide la combattuta sfida di Groppoli. La capolista si riscatta grazie a Di Benedetti e Bertuccelli. Tutto facile per i ragazzi di Bucci. Torna a ruggire il Montignoso, cinquina del Romagnano. Il Serricciolo di rigore fa suo il derby con il Mulazzo

Mulazzo

0

Serricciolo

1

MULAZZO: Bartolozzi, Rossi, Bernieri Alessandro (51’ Tavaroni), Bernieri Francesco, Santini, Mussi, Bellotti, Filippi (64’ Bracco), D’Angelo (76’ Cham), Capo, Valletta (69’ Occhipinti). All. Leccese.

SERRICCIOLO: Vegnuti Pietro, Mosti, Casciari (83’ Lazzoni), Dell’Amico, Guelfi, Giannantoni, Vegnuti Marco, Shqypi, Barattini, Piscopo, Vegnuti Mattia. All. Paolini.

Arbitro: De Vincenti di Carrara.

Marcatori: 59’ rig. Barattini.

Note: 59’ espulso Francesco Bernieri (M), ammoniti Santini, Pietro Vegnuti, Giannantoni, Piscopo.

GROPPOLI – Tre punti preziosissimi per iI Serricciolo, nel derby con il Mulazzo, che ridanno ossigeno alle sue aspirazioni di salvezza. Un traguardo che sembra alla portata almeno alla luce di quanto ha fatto vedere a Groppoli. E’ la prima vittoria esterna dopo l’avvento sulla panchina di Paolini. Il match è stato combattuto ed equilibrato. L’episodio decisivo è maturato dopo 14 minuti dall’inizio del secondo tempo. Su Shqypi, in slalom in piena area, interviene Francesco Bernieri in modo scomposto e il direttore di gara indica il dischetto del rigore. A battere la massima punizione si presenta lo specialista Barattini che, con una esecuzione impeccabile per potenza e precisione, gonfia la rete della porta difesa da Bartolozzi decidendo il derby. Nell’occasione viene espulso Bernieri e il Mulazzo si ritrova a giocare in 10 i restanti minuti e sotto di un gol. La reazione dei rossoblù nei restanti 39 minuti (8 di recupero) è commovente e, per quanto prodotto, avrebbero meritato di dividere la posta in palio. Il pareggio viene negato dal palo su conclusione di Occhipinti.

Ebal