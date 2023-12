Prima categoria. Barberino, Bagni saluta. Soluzione interna per ora

Luca Bagni ha deciso di lasciare la panchina dello Spartaco Banti Barberino, impegnato nel Girone C della Prima Categoria. Il tecnico aveva sostituito l’esonerato Silvio D’Apolito solo una settimana prima, debuttando in panchina domenica scorsa nel pario 2-2 sul campo del Casale Fattoria. La decisione è arrivata dopo un confronto a inizio settimana tra la società e un gruppo di giocatori, che avevano espresso perplessità sulla scelta del nuovo allenatore. La squadra per il momento è stata affidata alla coppia composta da Ettore Lastrucci (responsabile delle giovanili rossoblù) e Jonathan Aiazzi (direttore sportivo del Settore Giovanile), entrambi in possesso del titolo per allenare, che hanno diretto le sedute di questa settimana e andranno in panchina domenica prossima nella partita casalinga contro la Sancascianese. Nei prossimi giorni la società del presidente Bruno Nencini prenderà una decisione sul prosieguo di stagione.