Prima categoria. Barberino-Cerbaia, scontro al vertice

Si gioca oggi la 20° giornata con calcio d’inizio alle ore 15.

Nel girone C la partita di cartello si gioca a Barberino di Mugello con la società locale che affronta il quotato Cerbaia. Le altre: Amici Miei-Albacarraia, Casale Fattoria-Atletica Castello, Csl Prato-Barberino Tavarnelle, Ginestra-Folgor Calenzano, Isolotto-Quarrata Olimpia, Nuova Novoli-Jolo, Barberino di Mugello-Cerbaia, Sancascianese-Gambassi Terme.

Nel girone D incontri in chiave salvezza. La sfida Casellina-Rignanese è uno spareggio. Il Casellina vuole sfruttare il fattore campo, mentre il club di Rignano sull’Arno scenderà in campo per cercare il colpo grosso. Cerca punti per la tranquillità anche il Chianti Nord che ospita sul nuovo manto in erba sintetica di Strada in Chianti la quotata Incisa. Si preannuncia un match dalle mille emozioni e aperto a ogni risultato. Le altre partite della giornata: Castelnuovese-Atletico Levane Leona, Belmonte-Vaggio Piandiscò, Resco Reggello-Bibbiena, San Clemente-Audace Galluzzo, San Godenzo-Pratovecchio, Sporting Arno-Cubino.

F. Que.