Prima categoria. Barberino T.-Sancascianese. Il super derby del Girone E

Una partita su tutte nel campionato di Prima categoria. Si gioca oggi alle 15, allo stadio di San Donato in Poggio, il super derby del Girone E tra Barberino Tavarnelle-Sancascianese. I padroni di casa guidati da mister Temperini sono in corsa per la Promozione, mentre i gialloverdi sono in settima posizione. Di rilievo il confronto fra il bomber locale Ghelli e quello ospite Lumachi. Nel Girone D gli incontri di cartello sono Novoli-Folgor Calenzano e Sagginale-Virtus Rifredi, mentre il San Godenzo è atteso dalla trasferta col Casale Fattoria. La capolista Settimello ospita il Prato Nord.