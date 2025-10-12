Prima categoria. Belfortese a tutto gas. Castelraimondo ok
Quarta vittoria di fila della Belfortese in Prima categoria, da segnalare il successo esterno del Montegiorgio a casa della Pinturetta....
Quarta vittoria di fila della Belfortese in Prima categoria, da segnalare il successo esterno del Montegiorgio a casa della Pinturetta. Ecco i risultati di questo turno: Belfortese-Cluentina 2-1 (28’ Nasif, 44’ Losvascio, 29’ st Wali); Elite Tolentino-Appignanese 2-2 (20’ e 45’ Ajradinoski, 10’ st Capenti, 15’ st Grassi); Folgore Castelraimondo-Montecosaro 3-1 (16’ rig. Catinari, 23’ e 22’ st Bisbocci, 29’ Doko); Pinturetta Falcor-Montegiorgio 2-3 (Minella, 48’ Domizi, Minella, 78’ Mancini); Montemilone Pollenza-Montecassiano 1-1 (10’ st Prosperi, 35’ st Candidi); San Claudio-Adriatica Portorecanati 1-0 (37’ st rig. Ibi); Santa Maria Apparente-Porto Potenza 1-0 (5’ st Serantoni). Oggi alle 15: Potenza Picena-Loreto. Classifica. Belfortese 12; Montegiorgio 10; San Claudio 9; Folgore Castelraimondo 8; Pinturetta Falcor 7; Montemilone Pollenza, Montecassiano, Appignanese, S.M. Apparente 5; Loreto*, Cluentina 4; Potenza Picena*, Adriatica Portorecanati, Montecosaro 3; Elite Tolentino 1; Porto Potenza 0.
* una gara in meno
