Prima categoria. "Belfortese favorita sulla Cluentina. Elite-Appignanese: gara delicata»
La quarta giornata di Prima categoria, girone C, è presentata dall’allenatore Angelo Ortolani.
Belfortese-Cluentina: "La Belfortese è a punteggio pieno ed è favorita nel match interno con la Cluentina, una formazione di tutto rispetto".
Elite Tolentino-Appignanese: "Una partita delicata per entrambi: gli ospiti per stare a ridosso delle prime e per l’Elite che deve muovere la classifica: 1X".
Folgore Castelraimondo-Montecosaro: "La Folgore non può sbagliare e deve bissare la vittoria in trasferta per confermarsi in alta classifica: 1".
Pinturetta Falcor-Montegiorgio: "Una sfida equilibrata tra formazioni che stanno facendo un buon cammino: 12".
Montemilone Pollenza-Montecassiano: "Gara bella ed equilibrata. Il Montemilone vorrà farsi rispettare in casa e il Montecassiano riscattarsi dopo il passo falso interno: X".
San Claudio-Adriatica Portorecanati: "I locali sanno farsi valere sul loro campo e hanno una buona squadra, li vedo favoriti su un avversario giovane".
Santa Maria Apparente-Porto Potenza: "Una partita delicata, entrambe vorranno muovere la classifica, mi sembra che il Santa Maria Apparente, che gioca anche in casa, abbia un qualcosa in più: 1X"
Potenza Picena-Loreto: "Il Potenza Picena in casa è squadra temibilissima e deve vincere per non perdere terreno dalle zone importanti: 1".
