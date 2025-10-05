Prima categoria. Belfortese sempre vincente. Bene la Cluentina e la Folgore
Tre su tre: la Belfortese centra la terza vittoria ed è in testa a punteggio pieno nel girone C...
Tre su tre: la Belfortese centra la terza vittoria ed è in testa a punteggio pieno nel girone C di Prima categoria. Oggi si completa il terzo turno con la partita Porto Potenza-San Claudio. Da segnalare l’importante vittoria della Cluentina sul quotato Potenza Picena, la squadra di Gesuelli mette la freccia nell’ultimo minuto del recupero con Ceesay che s’impossessa del pallone, lo difende e poi supera il portiere Tomba.
Risultati e marcatori della terza giornata: Cluentina-Potenza Picena 2-1 (34’ Tassetti, 45’ Lovascio, 95’ Ceesay); Montegiorgio-Santa Maria Apparente 1-0 (28’ Rapagnani); Adriatica Portorecanati-Montemilone Pollenza 1-1 (34’ Prosperi, 6’ st Moretti); Appignanese-Pinturetta Falcor 0-0; Loreto-Elite Tolentino 3-0 (rig. Pigliacampo (doppietta), Carassi); Montecassiano-Folgore Castelraimondo 0-1 (36’ st Bisbocci); Montecosaro-Belfortese 0-1 (30’ Wali). Oggi alle 14.30: Porto Potenza-San Claudio.
Classifica. Belfortese 9; Pinturetta Falcor, Montegiorgio 7; Folgore Castelraimondo 5; Montecassiano, Montemilone Pollenza, Appignanese, Loreto, Cluentina 4, San Claudio*, Potenza Picena, Montecosaro, Adriatica Portorecanati 3; Santa Maria Apparente 2; Porto Potenza*, Elite Tolentino 0. * una gara in meno
Continua a leggere tutte le notizie di sport su