Prima categoria. Big match a Montecassiano,. Camerino e Passatempese favoriti

Angelo Ortolani, allenatore della Folgore Castelraimondo, presenta la prima giornata di ritorno del girone C di Prima categoria.

Camerino-Real Elpidiense: "Il Camerino ha preso la strada giusta, ha qualità e potenzialità per vincere il campionato. Penso che i locali possano conquistare l’intera posta in palio".

Casette d’Ete-Belfortese: "La Belfortese è forte e davanti avrà un Casette in cerca punti importanti. Ritengo che gli ospiti possano muovere la classifica: X2".

Elite Tolentino-Folgore Castelraimondo: "Andiamo a giocare su un campo difficile".

Montecassiano-Potenza Picena: "Un po’ a sorpresa il Potenza Picena ha cambiato guida tecnica lanciando il messaggio di volere la prima piazza. Il Montecassiano è una bella realtà e potrebbe scaturirne un pareggio in una gara che si preannuncia interessante e bella".

Montecosaro-San Claudio: "Si sfidano squadre dalle buone potenzialità e penso che alla fine la partita non finirà in un pareggio".

Passatempese-Argignano: "La Passatempese non può permettersi passi falsi, per di più in casa. Locali favoriti".

Portorecanati-Borgo Mogliano: "Il Portorecanati dà l’impressione di essere in ripresa anche se il cammino è ancora un po’ altalenante, dovrà vedersela con una squadra forte che senza i 2 punti di penalizzazione sarebbe prima da sola. Metto X2".

Montemilone Pollenza-Urbis Salvia: "Pollenza è una squadra ben costruita, propone un buon calcio e in casa sa il fatto suo. Vorrà continuare la scalata e ha i mezzi per conquistare i 3 punti".