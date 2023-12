Prima categoria: big match al “Calani“. Mulazzo deciso a imbrigliare il Forte dei Marmi. Strata: "Dai ragazzi attendo una grande prova»

Senza offesa per nessuno, ma l’avvenimento più importante della 12ª giornata del campionato di Prima Categoria va in scena, questo pomeriggio (ore 14,30), al “Calani“, dove il Mulazzo affronterà la seconda della classe Forte dei Marmi 2015. Oggi, sul rettangolo di gioco “autostrada“ i rossoblù di mister Strata ospitano l’ambiziosa formazione diretta da Cagnoni. Una partita delicata ma allo stesso tempo ricca di straordinari significati. Fino a poche settimane fa sarebbe stata una vigilia senza speranza perché la squadra del tecnico lunigianese, in due partite, aveva subito altrettante sconfitte, ma il 2-2 in casa del Pistoia di domenica scorsa è stata forse la svolta, resa ancor più concreta dal comportamento tenuto dall’undici rossoblù penalizzato oltre modo dalle decisioni assunte dal direttore di gara in evidente giornata no. Nel pareggio contro i pistoiesi c’è molto di più del punto preso. In quella ‘garra’ c’è un esempio, c’è una strada da seguire, c’è una linea tracciata che non può essere cancellata in un momento importante come quello che la truppa di Strata si appresta a vivere.

"I versiliesi – afferma Strata – arrivano a questo incontro carichi di entusiasmo, per buona parte frutto del 3-0 inflitto sette giorni fa al Pescia. I miei ragazzi, però, non ci stanno a fare da vittime predestinate. Dalla mia squadra mi aspetto grandi risposte e sono convinto che, se giochiamo come sappiamo andrà benissimo, non bene…". Spiffero di mercato Marco Maccione sempre più vicino al Mulazzo.

Ebal.