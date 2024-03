Prima categoria. Botta e risposta ai primi posti. Vincono Centese e X Martiri

Il turno infrasettimanale non cambia gli equilibri nelle posizioni di vertice: hanno vinto le prime della classe senza soverchi problemi. La Centese ha calato il poker (ad Argelato per via dell’illuminazione carente del Bulgarelli) e la X Martiri ha espugnato Copparo con il più classico dei risultati. Torniamo alla capolista, che ha dovuto faticare ad aver ragione del Santa Maria Codifiume, impegnato nella bagarre per la salvezza, fino al 39’, quando Bonacorsi, autore di una tripletta, sblocca il risultato su crossi di capitan Cioni. La X Martiri raccoglie bottino pieno al "Preziosa" grazie alle reti di Marku e Evali nella ripresa.