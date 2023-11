Prima categoria Brugnato avanza, Marola insegue

La settima giornata di Prima categoria lascia le posizioni di vertice della classifica. Nell’anticpo di sabato la capolista Brugnato vince 3-0 con il Colli Ortonovo. Lo imita il Marolacquasanta che si conferma al secondo posto vincendo 2-1 sulla Santerenzina: decide una doppietta di Quattromani, santerenzini a segno al 92’ con Venturotti. Sorpresa al ‘Ferdeghini’ dove il Follo perde 2-0 con il Segesta, in gol con Pietro e Samuele Scarpino. Approfittano della sconfitta dei follesi Bolanese e Castelnovese che li scavalcano salendo al terzo posto, affermandosi entrambe di misura rispettivamente per 2-1 l’Arcola Garibaldina e per 3-2 il Vezzano.

Bolanesi sul 2-0 grazie alle reti al 39’ di Civinini e al 44’ di Dascanio. Arcolani che riescono soltanto ad accorciare le distanze al 57’ con Aldrovandi. Castelnovese in vantaggio al 2’ con Nardini, il raddoppio al 55’ è un autogol di Amato che devia nella propria porta un cross di Sow. Accorcia le distanze al 60’ Parma su rigore. Al 75’ il tris di Bertini. All’80’ Cristian Rossi segna il secondo gol vezzanese. Il Riccò Le Rondini torna al successo vincendo 4-0 al ‘Cevasco’ con il Ceparana. Sblocca all’8’ Martinez che riprende una respinta del portiere. Al 44’ il raddoppio di Lazzari in diagonale su assist di Mendoza. Al 52’ gran giocata di Ascoli che serve Martinez il quale fa doppietta siglando il tris. All’84’ il poker di Fiorini riprendendo una respinta di Pasquali su punizione di Meta. Infine prima vittoria stagionale del Casarza Ligure che sale al penultimo posto scavalcando il Vezzano battendo 1-0 l’Amegliese Iron Fox. Decide al 22’ Simeone di testa che devia un tiro di Righetti.

P.G.