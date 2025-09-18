Prima categoria Bucci nuovo tecnico del Ponsacco. Scelto per il dopo Giannini. Lì 5 giocatori versiliesi

Il 40enne viareggino Massimiliano Bucci (ex Romagnano, Pietrasanta, Torrelaghese e Bozzano) è il nuovo allenatore scelto dal Ponsacco in Prima categoria per il dopo Riccardo Giannini (anche lui ex Torrelaghese), che ha appena rescisso lì per una “diversità di vedute” coi vertici societari rossoblù. A Ponsacco (la squadra in campionato, che inizia domenica dopo l’antipasto di Coppa Toscana, è inserita nel girone D) mister Bucci fra i giocatori (ri)trova una bella “macchinata” dalla Versilia composta dai difensori Cristian Salini e Luigi Monopoli (pugliese ma ormai viareggino d’adozione), l’esterno Dario Benedetti, il trequartista Diego Tartarini e l’attaccante cubano Samon Reider Rodriguez. Quest’ultimo dopo l’esperienza al Forte dei Marmi in Promozione è sceso ulteriormente di categoria, andando in Prima. Il laterale viareggino Benedetti invece a Ponsacco ci è arrivato dopo aver vinto il campionato di Prima (girone A) con il Montignoso insieme allo “specialista in titoli“ Monopoli. Benedetti nella passata stagione era passato per poco pure dalla Pontremolese in Promozione. Salini e Tartarini invece erano alla Torrelaghese in Prima, dove li aveva avuti Giannini nella precedente stagione 2023/24.